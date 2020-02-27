В Муром приедет олимпийский чемпион Валерий Резанцев
Он посетит соревнования по греко-римской борьбе
Изменить размер текста:
28 февраля в Муроме пройдет первая матчевая встреча спортсменов из разных городов Владимирской по греко-римской борьбе.
Посетят соревнования два чемпиона. В качестве гостей ждут двукратного Олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Валерия Резанцева и чемпиона мира и Европы 2019-го года, заслуженного мастера спорта России Абуязида Манцигова.
ИСТОЧНИК KP.RU