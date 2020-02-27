В Муром приедет олимпийский чемпион Валерий Резанцев

27 Февр. 2020 2020-02-27T14:48:04+03:00

Он посетит соревнования по греко-римской борьбе

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28 февраля в Муроме пройдет первая матчевая встреча спортсменов из разных городов Владимирской по греко-римской борьбе.

Посетят соревнования два чемпиона. В качестве гостей ждут двукратного Олимпийского чемпиона, пятикратного чемпиона мира, заслуженного мастера спорта СССР Валерия Резанцева и чемпиона мира и Европы 2019-го года, заслуженного мастера спорта России Абуязида Манцигова.

ИСТОЧНИК KP.RU