24 спортсмена Владимирской области стали призерами и победителями первенства ЦФО по рукопашному бою

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:58:44+03:00

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24 спортсмена области разного возраста и разных весовых категорий стали обладателями медалей различного достоинства на первенстве ЦФО России по рукопашному бою среди юношей и девушек 12-17 лет, юниоров и юниорок 18-21 лет, которое прошло в Рязани с 21 по 24 февраля.

Обладателем золотой награды среди спортсменов 12-13 лет стал муромлянин Егор Паутов. Среди юниоров и юниорок 18-21 победителями стали Денис Семёнов из Судогды, Артём Маршалкин из Александрова, Саина Исматуллаева из Коврова и Вероника Борисова из Владимира.

Норматив «Кандидат в мастера спорта» выполнили 6 спортсменов: Макар Аганичев из Вязников, Кирилл Харьков из Балакирево Александровского района, а также александровцы Артём Маршалкин, Разим Кулиев, Илья Будаш и Виктор Вахрин.

Минувший турнир стал отборочным на первенство России по рукопашному бою-2020, которое пройдет в городе Курске.

В общей сложности соревнования объединили более 500 спортсменов из 13 российских регионов ЦФО.

Команду области представляли 49 человек из Владимира, Коврова, Гусь-Хрустального, Вязников, Судогды, Мурома и Александрова, а также посёлка Балакирево.

ИСТОЧНИК KP.RU