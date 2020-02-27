Строить спортивный объект в центре Владимира будет книготорговец из Боголюбово

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:45:44+03:00

За аренду участка она заплатит в 4,5 раза больше номинальной

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Администрация города Владимира подвела итоги торгов на право арендовать участок земли в самом центре города у Польского костела. По условиям аренды, там можно организовать спортивный объект, правда будущему строителю придется соблюсти массу условий, включая цвет фасада и маскировку инженерных сетей.

На конкурс заявились шесть участников, одного из них в итоге не допустили. Победителем стала ИП Елена Васильева, зарегистрированная в поселке Боголюбово. Изначальная цена годовой аренды участка составляла 348 тысяч рублей, но на торгах цена выросла в 4,5 раза.

В открытых источниках о Елене Васильевой можно узнать, что она занимается оптовой торговлей книг и канцелярских товаров. Также в ЕГРЮЛ в качестве ее деятельности значится работа информационных агенств.

Участок на улице Гоголя сдается в аренду на 18 месяцев. Будет ли арендатор стоить спортивный объект в этом месте, покажет время.

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ИСТОЧНИК KP.RU