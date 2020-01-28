2020-01-27T17:30:17+03:00
Общество

Во Владимире у польского костела может появиться небольшой спортивный объект

Старый дом на этом месте уже снесли
Сергей МОРКОВКИН
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Польский костелПольский костелФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Администрация города Владимира выставила на торги очередной участок земли в центре города. Мэрия готова отдать в аренду 2 тысячи квадратных метров земли на улице Гоголя рядом с польским костелом. Еще полгода назад на этом участке стоял старый дом, построенный в 1964 году. Судя по фотографиям 10-летней давности, дом был брошен уже тогда.

Извещение о проведении торгов и кадастровая карта города определяют назначение участка достаточно расплывчато: для строительства спортивного объекта. Разумеется, построить стадион на месте старого дома не получится. Скорее всего, если найдется желающий взять землю в аренду, это будет небольшой спортивный зал.

Земля находится в охранной зоне сразу нескольких архитектурных памятников, что накладывает массу ограничений на строительство. Здание не должно быть выше 10 метров, у него может быть плоской крыши. Все коммуникации придется спрятать внутри здания, облепить дом желтыми газовыми трубами или проводкой не получится. Фасад нельзя покрасить в яркий красный или желтый цвет, архитектурный стиль спортивного комплекса должен быть выдержанным, классическим.

План участка

План участка

Отметим, что при кадастровой стоимости земельного участка в 10,9 миллиона рублей, мэрия просит за аренду всего 328 тысяч рублей. Срок аренды невелик — 18 месяцев. Так что развернуться на полную, застройщику банально не хватит времени.

Земля под старым заброшенным домом стала участком под строительство спортивного центра еще в 2013 году. В сентябре постановлением мэрии № 3484 был определен план планировки этой части центра города, проект подавался известной владимирской строительной фирмой ООО «Игротек». С тех пор прошло шесть лет, и застройщик, столкнувшийся с рядом финансовых сложностей, реализует свои планы явно медленнее задуманного.

Так выглядел проект квартала в 2013 году

Так выглядел проект квартала в 2013 году

ИСТОЧНИК KP.RU

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