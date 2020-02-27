«ЭнергосбыТ Плюс» скорректирует начисления платежей в беззаявительном порядке

27 Февр. 2020 2020-02-27T10:06:11+03:00

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АО «ЭнергосбыТ Плюс» (АО «ВКС») скорректирует в беззаявительном порядке начисление платежей за тепло и горячее водоснабжение. Начисление платежей будет скорректировано согласно Правил* для клиентов-физических лиц, которым 2-3 февраля 2020 года были недопоставлены коммунальные услуги из-за ремонтно-восстановительных работ на тепловых сетях. Перерасчет клиенты АО «ЭнергосбыТ Плюс» (АО «ВКС») увидят в квитанции за февраль, которая поступит им в начале марта.

Корректировка начисления платежей за коммунальные услуги произведена:

- по отоплению в многоквартирных домах без общедомового прибора учета тепловой энергии (ОДПУ ТЭ);

- за горячее водоснабжение по лицевым счетам без индивидуального прибора учета ГВС.

Жителям МКД, оснащенных общедомовыми счетчиками тепла, при расчете за отопление по факту корректировка начисления платежей не требуется, т.к. приборы учета фиксируют только полученное количество тепловой энергии.

При оплате полученного ресурса равными долями в течение года недопоставка будет учтена при проведении годовой корректировки.

Возникшие вопросы по начислению платежей клиенты могут задать по телефону: 8 (800) 100-75-30; на сайте компании через сервис «Обратная связь» https://vladimir.esplus.ru/feedback/

* Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 г. № 354.

ИСТОЧНИК KP.RU