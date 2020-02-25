2020-02-25T13:32:59+03:00
Общество

«Ростелеком» презентовал возможности оборудования «Марс-Арсенал»

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«Ростелеком» организовал областное совещание для представителей гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Владимирской области, где презентовал территориальную автоматизированную систему централизованного оповещения населения городских и сельских населенных пунктов на базе оборудования «Марс-Арсенал».

Система применяется для своевременного оповещения населения, проживающего в районах размещения опасных объектов, о возникновении чрезвычайных ситуаций.

Работа каналов связи для системы оповещения обеспечена на базе высокоскоростной мультисервисной сети передачи данных компании «Ростелеком». Для обеспечения надежности и устойчивости используются два канала связи: основной и резервный.

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«Компания завершила работы по созданию системы оповещения населения на базе оборудования “Марс-Арсенал“ Гусь-Хрустального, Муромского и Ковровского районов области. В результате выполненных работ установлены и введены в эксплуатацию пять пунктов управления оповещением населения и тридцать шесть сиренных устройств. Система зарекомендовала себя как надежная и удобная в эксплуатации. Управление может осуществляться через пункт связи, расположенный в населенном пункте, что дает возможность в режиме реального времени получать информацию от соответствующих объектов, оперативно реагировать на возникновение чрезвычайных ситуаций. Кроме того, система оповещения позволяет использовать громкую связь по населенному пунктам и в мирных целях, например, для проведения общих собраний и праздников».

Сиренно-речевые установки (СУ) «Марс-Арсенал» могут размещаться и использоваться не только в стационарном исполнении, но и на подвижных объектах, таких как вертолеты или автомобили. В случае установки СУ в местах, где нет подключения к существующим линиям электроснабжения, возможно использование аккумуляторов на солнечных батареях. «Марс-Арсенал» может эксплуатироваться как самостоятельная система оповещения, так и в составе действующих автоматизированных систем, например, П-166 или «РТС 2000».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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