2020-02-18T14:05:42+03:00
Общество

ВТБ Капитал вновь занял лидирующие позиции на инвестиционно-банковском рынке по версии исследования Global Finance

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ВТБ Капитал стал лучшим в двух номинациях ежегодного исследования журнала Global Finance The World’s Best Investment Banks. В частности, ВТБ Капитал третий раз подряд признан лучшим инвестиционным банком на развивающихся рынках, а также победил в номинации «Лучший инвестиционный банк в сфере использования новых финансовых технологий в Центральной и Восточной Европе».

Алексей Яковицкий, генеральный директор ВТБ Капитал, сказал: «В 2019 году мы реализовали ряд крупных транзакций для наших российских и международных клиентов, что позволило нам сохранить ведущие позиции на рынке и завоевать признание международных экспертов. Полученная нами в третий раз награда в очередной раз подчеркивает актуальность решений, которые мы предлагаем на развивающихся рынках, и является показателем высокого уровня экспертизы команды ВТБ Капитал».

Редакторы Global Finance и отраслевые эксперты выбрали победителей на основе таких критериев, как доля рынка, количество и объем сделок, регионы присутствия, возможности работы при меняющейся рыночной конъюнктуре, инновационный подход, репутация на рынке.

Журнал Global Finance выходит в США с 1987 года. В настоящее время он распространяется в 163 странах, общий тираж составляет свыше 50 тысяч экземпляров. Целевую аудиторию журнала составляют топ-менеджеры и финансовые директоры международных компаний и финансовых учреждений, отвечающие за принятие инвестиционных и стратегических решений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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