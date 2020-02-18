Количество клиентов Family Office ВТБ выросло в полтора раза

18 Февр. 2020 2020-02-18T14:05:04+03:00

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По итогам 2019 года число клиентов Family Office ВТБ увеличилось в полтора раза. Сегодня сервис используют более 4 тыс. семей. Наибольшим спросом он пользуется в Москве, Казани, Владивостоке, Санкт-Петербурге и Самаре. За прошлый год клиентам было оказано более 2,5 тыс. налоговых консультаций, более 600 консультаций в сфере наследственного планирования и преемственности.

Family Office - это финансово-правовая экосистема для VIP-клиента и членов его семьи. Услуга доступна для клиентов с активами в среднем от 150 млн руб. Команда Family Office работает во всех городах присутствия ВТБ, недавно география была расширена за счет выхода сервиса в Тюмень, Уфу и Иркутск. Услуга является наиболее востребованным инструментом для балансирования семейных интересов и комплексной защиты капитала. С 2018 года доля проникновения этих услуг в Private Banking ВТБ выросла вдвое. Сегодня ее использует практически 20% VIP-клиентов ВТБ. Наиболее востребованными направлениями являются налоговый консалтинг, структурирование личных активов, альтернативные инвестиции. Активно набирают популярность ЗПИФ, который клиенты выбирают, как аналог трастов, консультирование в области субсидиарной ответственности и создание стратегий преемственности: пошаговых инструкций, включающих процесс передачи активов, нивелирование юридических рисков, а также образовательные программы для молодых наследников.

«Мы видим, насколько актуален наш Family Office, ставший частью современной экосистемы ВТБ Private Banking для эффективного управления капиталом наших клиентов.

Качественного и комплексного семейного финансового офиса не хватало на российском рынке. Поэтому так стремительно растет число наших VIP-клиентов, привыкших к высокому уровню сервиса и профессиональной экспертизы ВТБ и доверяющих нашему Family Office. В планах на этот год – увеличение консультаций, оказываемых в рамках данного сервиса, - на 40-50%, наращивание клиентской базы – в 1,5 раза», - прокомментировал Дмитрий Брейтенбихер, старший вице-президент, руководитель Private Banking ВТБ.

«Востребованность услуги Family Office и банка-советника, способного предвидеть правовые и финансовые риски, очевидны. Задача Семейного финансового офиса - обеспечить защиту клиента от рыночных и нормативных рисков, от корпоративных конфликтов, попыток недружественного захвата бизнеса, раздела состояния в результате бракоразводного процесса и иных рисков изменения отношений внутри семьи. Для этого в арсенале у нас есть большое количество инструментов, которые подбираются в зависимости от решаемой задачи: начиная от брачных и корпоративных договоров, заканчивая частными семейными фондами и ЗПИФ», - отметила Наталья Бирюкова, руководитель дирекции ВТБ Family Office.

ИСТОЧНИК KP.RU