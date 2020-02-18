2020-02-18T14:03:56+03:00
Общество

ВТБ Лизинг предлагает автомобили Subaru со скидкой до 6%

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ Лизинг предоставляет автомобили марки Subaru на специальных условиях. Модели Legacy, XV, Outback, WRX & WRX STI можно приобрести в лизинг на специальных условиях программы Subaru Leasing со скидкой 6%. При покупке в феврале клиент получит также комплект зимней резины в подарок, это предложение действительно для всех моделей Subaru. Акция действует до конца февраля.

ВТБ Лизинг активно развивает продажи Subaru. По итогам 2019 г. компания сохранила объем продаж марки на уровне 2018 года несмотря на снижение общих продаж автомобилей в России. Наиболее популярной моделью Subaru в портфеле ВТБ Лизинг на протяжении последних лет является Forester. В 2019 г. на нее пришлось 84% от общего количества проданных компанией автомобилей Subaru.

«Согласно стратегии ВТБ, мы стараемся предложить нашим клиентам самые выгодные условия на актуальные и современные модели. Для этого компания активно развивает сотрудничество с автопроизводителями и дилерами. У марки Subaru в России огромное количество настоящих фанатов, которые все чаще выбирают лизинг как инструмент приобретения новой машины. Мы рады начать 2020 год с такого выгодного предложения специально для поклонников марки, а также для тех, кто только планирует приобщиться к этой культуре», – прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга ВТБ Лизинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ушёл из жизни Валерий Михайлович Скорик
ВТБ Капитал вновь занял лидирующие позиции на инвестиционно-банковском рынке по версии исследования Global Finance
Количество клиентов Family Office ВТБ выросло в полтора раза
ВТБ Лизинг предлагает автомобили Subaru со скидкой до 6%
В Муроме нетрезвый мужчина без прав угнал авто у своей подруги
В машине у 18-летнего жителя Лакинска нашли марихуану
Игорь Каверзин покинул пост председателя комитета по туризму
Во Владимире 21-летний педофил частично признал вину
В поселке Красное Эхо из-за окурка 13 человек остались без крыши над головой
7 новых автомобилей получили отделения скорой помощи Владимирской области
Золотой вкус "Продэкспо"
Во Владимирской области в этом году отремонтируют 53 километра автомобильных дорог
Во Владимире шесть школ закрыли на карантин из-за ОРВИ
В Муроме третью неделю ищут 34-летнюю женщину
Вечер 14 февраля владимирцы провели за просмотром романтики и экшена
Владимирские самбистки отличились на всероссийском турнире памяти Владимира Анисимова
ВТБ пенсионный фонд прошел стресс-тестирование Банка России с результатом 99,9%
ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit
Уникальная выставка работ двух гусевских художников представлена в Музее хрусталя имени Мальцовых.
Услугами центров здоровья воспользовалось более 31 тысячи жителей Владимирской области
Ковровчанин выиграл «бронзу» первенства России по политалону
У футболистов владимирского «Торпедо» стартовал учебно-тренировочный сбор
Судебные приставы арестовали имущество свинокомплекса в микрорайоне Лесном