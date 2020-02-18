2020-02-18T09:58:41+03:00
Происшествия

В поселке Красное Эхо из-за окурка 13 человек остались без крыши над головой

Пострадал житель квартиры, где начался пожар
Валерия ПРОНИНА
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18 февраля в 02.50 пожарным сообщили о загорании в жилом доме на шесть квартир в поселке Красное Эхо Гусь-Хрустального района. Из-за того, что жильцы дома спали и поздно обнаружили очаг, огонь перешел на кровлю и распространился по квартирам.

Когда жильцы одной квартиры проснулись от едкого дыма, побежали к соседу и вывели его, после чего разбудили других жильцов. Все эвакуировались до приезда сотрудников МЧС.

Пожарным удалось оперативно локализовать пламя на площади 200 квадратных метров и не допустить распространения огня на соседние дома.

Пострадал только одни человек - житель квартиры, где начался пожар. Мужчину с ожогами доставили в больницу. Всего же в доме проживали 13 человек, включая четверых детей. Одна из шести квартир была нежилая. Сейчас погорельцы находятся у родственников

По данным ГУ МЧС по Владимирской области, предварительная причина - неосторожное обращение с огнем при курении. К ликвидации последствий пожара привлекались 15 пожарных Гусь-Хрустального и Судогодского гарнизонов и 5 единиц техники.

Уже сегодня на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям Гусь-Хрустального района будет решен вопрос о предоставлении жилья погорельцам.

В пресс-службе МЧС отмечают: в декабре 2019 года в поселке проводились профилактические мероприятия органами местного самоуправления, а в феврале полицейские инструктировали жителей по правилам пожарной безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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