2020-02-17T16:08:42+03:00
Спорт

Владимирские самбистки отличились на всероссийском турнире памяти Владимира Анисимова

Например, в весовой категории "34 кг" они заняли весь пьедестал
Алексей СУХОВ
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Представительницы Владимирской области показали высокие результаты на всероссийских соревнованиях по самбо среди юношей и девушек памяти мастера спорта СССР Владимира Анисимова, которые прошли во Владимире 14 и 15 февраля. В турнире участвовали около 300 юношей и девушек 15-16 лет из 20 регионов страны. За нашу область выступали около 40 спортсменов.

В весовой категории "34 кг" наши самбистки заняли весь пьедестал. У Арины Фурмановой из Александрова – первое место, у Снежаны Яшковой из Мурома – второе, у её землячки Маргариты Авдониной – третье. В весовой категории "37 кг" все три призовых места также заняли представительницы Владимирской области. Золотую награду завоевала Анастасия Хлебодарова из Владимира. Серебряную и бронзовые медали получили самбистки из Юрьев-Польского Дарья Растеряева и Диана Старцева соответственно. Среди юношей единственную медаль завоевал владимирец Вячеслав Проворов, выигравший бронзовую награду в весовой категории "46 кг".

Всероссийский турнир памяти Анисимова стал отборочным на первенство России по самбо.

ИСТОЧНИК KP.RU

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