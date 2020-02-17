2020-02-17T14:36:35+03:00
Общество

ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо» заключили сделку на 50 автомобилей Ford Transit

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ВТБ Лизинг и Группа «М.Видео-Эльдорадо», крупнейшая в России розничная компания по торговле электроникой и бытовой техникой, договорились о поставке 50 автомобилей Ford Transit. Транспортные средства предоставлены в операционный лизинг на три года в рамках обновления автопарка собственного сервисного подразделения ритейлера – HiTechnic. Сумма сделки превысила 80 млн рублей.

Группа «М.Видео-Эльдорадо» развивает собственно сервисное подразделение HiTechnic, которое позволяет расширить базовый спектр услуг по доставке специализированными сервисами, например, доставкой и установкой техники в один день. Сервис доступен почти в 60 городах России.

Контракт с ВТБ Лизинг позволит обновить треть транспортного парка «М.Видео-Эльдорадо» и обеспечить высокий уровень обслуживания для клиентов «М.Видео» и «Эльдорадо». Переданные автомобили будут задействованы в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, Пензе, Оренбурге, Краснодаре, Казани, Саратове, Мурманске, Костроме, Ижевске, Иванове, Владивостоке, Брянске, Архангельске.

«Мы активно развиваем направление операционного лизинга. Для нас стратегически важно предлагать клиентам наиболее выгодные условия сотрудничества и качественный сервис. Крупные иностранные торговые компании с огромными объёмами грузоперевозок, работая в России, полностью отдают свой парк автомобилей под управление внешних оперлизинговых компаний, поскольку их модель бизнеса не предполагает владение непрофильными активами. Для развития операционного лизинга в России крайне важно, что ВТБ Лизинг удалось реализовать такой проект с одним из лидеров торговли электроникой и бытовой техникой – группой «М.Видео-Эльдорадо»», – отметил Евгений Татаринов, коммерческий директор ВТБ Лизинг.

«М.Видео-Эльдорадо» использует комбинированную модель клиентской доставки. Для стандартных услуг компания привлекает партнёров – аутсорсинг позволяет контролировать качество и затраты, способствует развитию предпринимательства в регионах. Расширенный пул услуг по доставке и установке компания реализует собственными силами. Такой формат позволяет нам обеспечивать высокий уровень сервиса для широкого ассортимента товаров и гибко подходить к потребностям клиентов. В крупных городах мы сделали доступной доставку и установку крупной бытовой техники день в день, что значительно экономит время и повышает лояльность наших покупателей. В 2019 году HiTechnic выполнил примерно 300 тысяч заказов», – прокомментировала директор по управлению поставками, дистрибьюцией и логистикой группы «М.Видео-Эльдорадо» Ирина Дементьева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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