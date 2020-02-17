Уникальная выставка работ двух гусевских художников представлена в Музее хрусталя имени Мальцовых.

17 Февр. 2020 2020-02-17T14:19:22+03:00

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Выставка «Стекла связующая нить» стала своего рода ретроспективой работ: она вобрала в себя как ранние произведения, так и предметы последних лет. Раздел, посвященный Вячеславу Зайцеву, составляют исключительно изделия из хрусталя. Работы из стекла – цветного и прозрачного – принадлежат художнику Луизе Матосян.

Работы Луизы Сергеевны и Вячеслава Сергеевича объединились в единую композицию, сочетав в себе противоречивое мужское и женское начало.

Луиза Матосян, говоря о своих произведениях, отметила, что черпает вдохновение в самой жизни и в любви ко всему окружающему. В каждой из своих работ она стремится отразить элементы живописи, которая ей особенно близка. В акварелях, дополнивших выставочное пространство, легко угадываются идеи, которые мастер сумела воплотить в стекле.

Выставка «Судьбы связующая нить» будет работать до 19 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU