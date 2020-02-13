В ВТБ откажутся от пластика при производстве банковских карт

13 Февр. 2020 2020-02-13T17:31:15+03:00

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Вместо него будут использовать экологичный биоматериал, который легко перерабатывается и не загрязняет окружающую среду.

- Карта будет изготавливаться из полилактида - возобновляемого биоисточника, - прокомментировал заместитель президента-председателя правления ВТБ Анатолий Печатников. - По «продолжительности жизни» она не уступает аналогам из стандартного пластика. При этом стоимость выпуска сопоставима. Мы ожидаем, что за год на экологичные карты перейдут до 1 млн клиентов нашего банка.

Как сообщили редакции в ВТБ, экологичные банковские карты будут доступны уже в ближайшее время. Клиенты финансового учреждения смогут сами выбирать, что использовать, - обычный пластик или экоматериал. Тех, кто выберет второй вариант, ждут поощрения в виде повышенного кешбэка и бонусов.

Вместе с экокартой клиент получит электронную памятку. В ней будут указаны актуальные адреса раздельного сбора мусора и другие советы по экологичному поведению.

ИСТОЧНИК KP.RU