2020-02-13T17:30:22+03:00
Общество

ВТБ развивает сотрудничество с группой КИВИ в области документарных операций

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Банк ВТБ выдал крупнейшему российскому провайдеру платежных и финансовых сервисов нового поколения АО «КИВИ» гарантии исполнения контрактов на сумму свыше 1,1 млрд рублей. Все гарантии были выпущены в рамках ранее заключенного с банком генерального соглашения о выдаче банковских гарантий.

АО «КИВИ» успешно сотрудничает с банком ВТБ уже не первый год. Выпущенные краткосрочные гарантии позволили компании выполнить все требования перед контрагентами и максимально оптимизировать работу в начале 2020 года.

Начальник управления документарного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Константин Савельев отметил: «Банк ВТБ предоставляет АО «КИВИ» комплекс транзакционных решений, в том числе и документарные продукты, которые позволяют компании эффективно использовать внутренние ресурсы для успешного ведения своей деятельности. В этом году мы планируем далее расширять спектр предоставляемых услуг в области расчетов и надеемся на продолжение взаимовыгодного сотрудничества с АО «КИВИ» по данному направлению».

Справка:

АО «КИВИ» (QIWI Кошелек) — российский платёжный сервис нового поколения в России и странах СНГ, которому принадлежит интегрированная платежная сеть, позволяющая производить платежи по мобильным, онлайн и офлайн каналам. Сеть включает свыше 22,3 млн виртуальных кошельков и более чем 136 000 терминалов и точек приема платежей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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