Подсолнечный жмых обошелся владимирскому предприятию в пять тысяч рублей

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:33:52+03:00

Настолько оштрафовали компанию за то, что не уведомило Россельхознадзор о покупке товара из Орловской области

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В Собинском районе оштрафовали сельскохозяйственное предприятие за покупку подсолнечного жмыха. 24 ноября 2019 года компания приняла партию товара (51,14 тонны) из Орловской области.

При этом об этой доставке в управление Россельхознадзора по Владимирской области предприятие не сообщало. А обязано было по федеральному законодательству. Инспектор ведомства 22 января проводил проверку юридического лица и узнал о данной покупке, после чего оштрафовал предприятие на 5 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU