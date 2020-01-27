2020-01-27T17:47:04+03:00
Общество

Лекция академика Лидова о сакральных пространствах Руси

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30 января в Музейном центре «Палаты» состоится встреча с академиком Российской Академии художеств, историком и теоретиком искусства, кандидатом искусствоведения Алексеем Лидовым. Так в 2020 году Владимиро-Суздальский музей-заповедник продолжает проект «Музейный лекторий».

Алексей Михайлович Лидов – один из ведущих византологов, признанный специалист в области изучения культурной и духовной основ христианского мира. Он автор более 100 научных работ, опубликованных на многих языках. С именем Лидова ассоциируется концепция иеротопии, нового научного направления, связанного с историческим изучением духовной и художественной практики создания сакральных пространств. Кроме того, им разработано и введено в научный оборот новое понятие – «пространственная икона».

Гость музея-заповедника в разные годы читал лекции и работал в качестве приглашённого исследователя в Принстонском, Гарвардском, Оксфордском, Кембриджском, Токийском, Центрально-Европейском университетах, Сорбонне и других мировых научных и образовательных центрах.

Наряду с научной работой академик ведет большую общественную деятельность. В 2004 году А.М. Лидов участвовал в качестве эксперта в чрезвычайной миссии ЮНЕСКО, организованной в связи с массовым уничтожением сербского культурного наследия в Косово. Лидов является одним из основателей экспертного сообщества «Защита Культурного Наследия», которое выступает за сотрудничество Церкви и музеев в деле сохранения памятников древнерусского искусства.

Во Владимире автор прочтет лекцию «Иеротопия Древней Руси. Создание сакральных пространств как новая область историко-художественных исследований».

Вход на лекцию по бесплатным билетам. Билеты можно получить в кассе Музейного центра «Палаты».

Лекция начнется в 18.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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