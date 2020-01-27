2020-01-27T16:24:09+03:00
Происшествия

В 2019 году во Владимирской области снизилась преступность

Правда, в некоторых районах ситуация ухудшилась
Александр Байков
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Во Владимирской области в 2019 году число зарегистрированных преступлений стало меньше, всего их было совершено 16787. В 2018 году этот показатель был на 2,8% выше. Наибольшая динамика снижения преступности прослеживается в Ковровском, Меленковском, Вязниковском, Суздальском и Судогодском районах.

Однако в Владимире и в Юрьев-Польском, а также Кольчугинском, Камешковском и Гороховецком районах криминогенная обстановка только ухудшилась: до 4642 возросло общее количество совершенных особо тяжких преступлений.

В то же время снизилась раскрываемость совершенных преступлений. Сейчас она составляет 54,8%, а в прошлом году была 59,6%. Меньше всего преступлений раскрывается во Владимире, в Ковровском районе, в ЗАТО Радужный и в Меленковском районе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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