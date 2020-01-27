2020-01-27T12:09:55+03:00
Звезды

Владимирский камерный хор подарит слушателям ЦКМ "Нескучную классику"

Откроет концерт Бетховен
Алексей СУХОВ
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В центре классической музыки пройдет концерт Владимирского камерного хора "Нескучная классика". Откроют программу произведения "Весенний призыв" и "Счастливое плавание" великого композитора Людвига Ван Бетховена. Вокальное письмо Бетховена имеет особые отличительные черты. Во многих случаях, хор используется композитором как часть оркестрового звучания.

Затем прозвучат произведения хорового композитора Виктора Калинникова. Большинство хоров Виктора Калинникова написаны в жанре пейзажной лирики. Кроме того, владимирцы услышат "Духовный триптих", "Ночевала тучка", а также хоры из опер Петра Чайковского. Главная интонация музыки Чайковского – певучая, лирическая, рожденная непосредственным выражением человеческого чувства. В заключительной части программы прозвучат народные песни: "Вдоль по Питерской", "Жена мужа била", "Порушка-Параня". Партия фортепиано — Александра Рыжова. Дирижер — Дмитрий Федоров.

Центр классической музыки находится по адресу: улица Большая Московская, 28. Концерт состоится 31 января. Начало – в 18.30. Цена билета – 300-400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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