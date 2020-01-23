2020-01-23T15:28:54+03:00
Происшествия

Москвич попросил жену и дочь дать взятку сотруднику владимирской колонии, а их в итоге тоже посадили

Тот просил для себя особого отношения в ИК-3, где ему нужно было отбывать наказание
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области завершился суд над женщинами (матерью и дочерью), которых обвинили в посредничестве во взяточничестве. Они пытались добиться особого отношения для своего бывшего мужа и отца соответственно.

По данным Следственного комитета РФ по Владимирской области, все началось с того, что в январе 2019 года в исправительнцую колонию №3 во Владимирской области прибыл для отбытия наказания за мошенничество москвич. Он хотел, чтобы в колонии у него все было хорошо и без проблем. Для этого он договорился с бывшей женой и дочерью, чтобы они дали взятку сотруднику колонии в 5 миллионов рублей. 8 апреля 2019 года они приехали в ИК-3. Там дочь под присмотром мамы передала сотруднику ФСИН 150 тысяч рублей в качестве залога. В этот момент женщин накрыли сотрудники оперативной службы УФСИН.

В итоге судья приговорил дочь осужденного к 3 годам исправительной колонии общего режима, а бывшей супруге дал 2,5 года условно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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