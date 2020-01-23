В 2020 году во Владимирской области 300 молодых мам смогут поменять профессию

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:17:27+03:00

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Владимирские специалисты по трудоустройству, профконсультанты и психологи центров занятости провели опрос на предмет готовности матерей из 33 региона приступить к работе и проблем, препятствующих их трудоустройству и финансовому благополучию, а также познакомили женщин с возможностью прохождения бесплатного обучения или повышения квалификации.

Более 80 женщин приняли участие в тренингах: "Эффективные ресурсы трудоустройства", "Малыши растут – мамы учатся", "5 шагов к успешной работе" и "Всё в твоих руках". В 2020 году в рамках реализации национального проекта "Демография" на подобные курсы отправят около 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, и женщин, имеющих детей дошкольного возраста, но не работающих.

ИСТОЧНИК KP.RU