2020-01-23T13:17:27+03:00
Общество

В 2020 году во Владимирской области 300 молодых мам смогут поменять профессию

Они пройдут специальные курсы переобучения и повышения квалификации
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Владимирские специалисты по трудоустройству, профконсультанты и психологи центров занятости провели опрос на предмет готовности матерей из 33 региона приступить к работе и проблем, препятствующих их трудоустройству и финансовому благополучию, а также познакомили женщин с возможностью прохождения бесплатного обучения или повышения квалификации.

Более 80 женщин приняли участие в тренингах: "Эффективные ресурсы трудоустройства", "Малыши растут – мамы учатся", "5 шагов к успешной работе" и "Всё в твоих руках". В 2020 году в рамках реализации национального проекта "Демография" на подобные курсы отправят около 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком до трёх лет, и женщин, имеющих детей дошкольного возраста, но не работающих.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирцев приглашают на конкурс масленичных кукол
Владимирские школы нарушают правила хранения отработанных люминесцентных ламп
Разъяснения от АО «Газпром газораспределение Владимир» в связи со случаями введения в заблуждение потребителей газа
Владимирские военнослужащие продали прицелы со склада на 7,7 миллионов рублей
Москвич попросил жену и дочь дать взятку сотруднику владимирской колонии, а их в итоге тоже посадили
Владимирцы смогу узнать, каким должно быть молоко в магазинах
Владимиро-Суздальский музей-заповедник посетил экс-президент Швейцарии
В Гороховце откроется выставка, посвященнная балерине Людмиле Семеновой
Во Владимире откроют новую театральную студию для подростков
Нетрезвый владимирец зарезал приятеля
В 2020 году во Владимирской области 300 молодых мам смогут поменять профессию
Во Владимирской области Роспотребнадзор требует закрыть 10 сайтов, торгующих снюсом
Застройщики хотят увеличить высоту будущего дома на улице Гороховой
Во Владимире наградили полицейского за спасение двух детей из огня