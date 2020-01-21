ВТБ Капитал Инвестиции расширил линейку биржевых фондов

21 Янв. 2020 2020-01-21T15:40:41+03:00

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Напомним, бывшего руководителя главного музея Владимирской области через 3 месяца после внезапной отставки задержали 22 января 2019 года в Москве и этапировали во Владимир. В рамках первого уголовного дела, Конышеву, а также его бывшему заму Александру Трушинскому и директору ООО «Агентство Музейных инноваций» Сергею Картинцеву было предъявлено обвинение в хищении денег Владимиро-Суздальского музея-заповедника в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ) — по факту растраты и присвоения порядка 3 миллионов бюджетных рублей под прикрытием создания нового интернет-сайта ВСМЗ. Дело возбудили 18 января 2019 года.

В апреле 2019 года СУ СКР по Владимирской области сообщил о возбуждении второго уголовного дела в отношении Конышева — по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата вверенного имущества), а в отношении его товарищей — по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст.160 УК РФ (пособничество в растрате государственного имущества). Второе дело касалось разработки и изготовления фирменного логотипа музея. Следствие полагало, что исполнитель работ - «Агентство Музейных инноваций» - не являлось единственным поставщиком данной услуги, но иные коммерческие предложения попросту не рассматривались. Завышение стоимости разработки «злого льва» следствие оценило в 390 тысяч рублей, а фактические затраты на изготовление логотипа составили всего 70 тысяч рублей.

На судебных прениях 13 января прокуратура запросила для Игоря Конышева 5 лет лишения свободы и штраф в 755 тысяч рублей, плюс лишение на три года права занимать руководящие должности в госучреждениях.

ИСТОЧНИК KP.RU