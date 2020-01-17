Сити-менеджер Владимира Андрей Шохин заявил, что не допустит застройки района у улицы Горького высотками

17 Янв. 2020 2020-01-17T11:30:01+03:00

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Сити-менеджер администрации города Владимира Андрей Шохин заявил, что небольшой район двухэтажных бараков конца 1950-ых годов в районе улицы Горького не будет застраиваться высотными домами. Об этом глава администрации города сообщил на своей пресс-конференции 15 января.

Андрей Шохин заявил, что застройка в районе не должна быть выше, чем стоящие рядом дома. При этом, сити-менеджер заявил, что за разрешением на строительство пока никто не обращался.

Отметим, 17 декабря администрация города Владимира утвердила проектную документацию по застройке небольшого участка земли в районе улицы Горького (у площади Ленина). Сейчас там стоят двухэтажные бараки по 1-ому Коллективному проезду 1958 года постройки. Документацию подала фирма ООО "Специализированный застройщик "Стройкомплекс", которой арбитражный суд региона запретил ставить многоэтажки в районе улицы Комиссарова.

ИСТОЧНИК KP.RU