2019-12-23T17:31:26+03:00
Общество

На улице Горького воткнут три новых высотки

Их собирается построить фирма, которой запретили строить многоэтажки на улице Комиссарова
Сергей МОРКОВКИН
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В этом районе появятся высотные домаВ этом районе появятся высотные домаФото: Яндекс
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17 декабря администрация города Владимира утвердила проектную документацию по застройке небольшого участка земли в районе улицы Горького (у площади Ленина). Сейчас там стоят двухэтажные бараки по 1-ому Коллективному проезду 1958 года постройки. Документацию подала фирма ООО "Специализированный застройщик "Стройкомплекс", которой арбитражный суд региона запретил ставить многоэтажки в районе улицы Комиссарова.

Как и в случае с застройкой в Добром, компания собирается поставить три дома. Согласно правилам землепользования и застройки Владимира, эти участки находятся в зоне Ж-3 - среднеэтажной застройки. Однако проектная документация по планировке районе утверждает, что здесь можно "воткнуть" дома до 10 этажей высотой. Учитывая, что в Добром "Стройкомплекс" собирался поставить максимально высокие дома, было бы странно считать, что в районе улицы Горького компания отступится от этого принципа. После реформы долевого строительства в городе стало невыгодно ставить невысокие дома, особенно в условиях точечной застройки.

Жилая застройка в районе улицы Горького займет 6,8 гектаров, будет построено 21,6 тысяч квадратных метров жилья. В новый район должны переехать 771 человек. Сейчас в районе послевоенных домиков живет 119 человек. Для удобства жителей 1-ый Коллективный поезд продлят до пересечения с улицей Никитина, а парковка будет рассчитана на 327 мест. Судя по планам по развитию транспортной инфраструктуры, жилой комплекс рассчитан на обеспеченных владимирцев среднего класса.

. Фото: Администрация города Владимира

.Фото: Администрация города Владимира

Строить новый детский сад и школу создателем нового жилого комплекса не придется, по расчетам проектировщиков, детей новоселов должны принять существующие учебные заведения. Старые же дома 1958 года постройки придется снести - ленточный фундамент и деревянные перекрытия уже давно не отвечают современным требованиям комфортности.

Отметим, что 19 декабря арбитражный суд города Владимира запретил той же компании "Стройкомплекс" строить три высотки на пересечении улицы Комиссарова и Суздальского проспекта. Чтобы все-таки получить разрешение на строительство, застройщику придется либо обжаловать решение суда в Нижнем Новгороде, либо получать разрешение на строительство заново. Но загвоздка в том, что разрешение в 2018 году фирме выдавала администрация области, а теперь его придется получать у мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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