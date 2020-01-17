Владимирцев приглашают на презентацию книги "Улицы Владимира от А до Я"

17 Янв. 2020 2020-01-17T09:53:44+03:00

Увидеть ее и пообщаться с автором книги Влентиной Титовой можно будет 21 января

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Книга «Улицы Владимира от А до Я» является своеобразной экскурсией по улицам, площадям, паркам и скверам нашего города. Она знакомит также с биографиями людей, чьими именами названы улицы Владимира.

В начале книги Валентина Титова рассказывает, что такое топонимика и топонимия, о том, как появилось название нашего города и всегда ли оно было таким, а также об истории города, ведь с этим напрямую связана история возникновения улиц. Рассказывается не только о названиях улиц, а также о названиях рек, прудов, садов, парков, оврагов, стадионов и других объектов. Кроме того, приведены сведения о названиях присоединенных в недавнее время к городу территорий.

Книга иллюстрирована видами Владимира, портретами людей, именами которых названы улицы, фотографиями интересных зданий и объектов.

Встреча с автором этого интереснейшего издания состоится 21 января в 14:00 в Центральной городской библиотеке (Суздальский пр-т, 2). Вход свободный!

ИСТОЧНИК KP.RU