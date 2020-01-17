Владимирцев приглашают на презентацию книги "Улицы Владимира от А до Я"
Книга «Улицы Владимира от А до Я» является своеобразной экскурсией по улицам, площадям, паркам и скверам нашего города. Она знакомит также с биографиями людей, чьими именами названы улицы Владимира.
В начале книги Валентина Титова рассказывает, что такое топонимика и топонимия, о том, как появилось название нашего города и всегда ли оно было таким, а также об истории города, ведь с этим напрямую связана история возникновения улиц. Рассказывается не только о названиях улиц, а также о названиях рек, прудов, садов, парков, оврагов, стадионов и других объектов. Кроме того, приведены сведения о названиях присоединенных в недавнее время к городу территорий.
Книга иллюстрирована видами Владимира, портретами людей, именами которых названы улицы, фотографиями интересных зданий и объектов.
Встреча с автором этого интереснейшего издания состоится 21 января в 14:00 в Центральной городской библиотеке (Суздальский пр-т, 2). Вход свободный!
ИСТОЧНИК KP.RU