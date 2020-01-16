Каждый второй кредит по семейной ипотеке в России выдает ВТБ

16 Янв. 2020 2020-01-16T17:33:45+03:00

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ВТБ достиг рекордных показателей по новым выдачам ипотечных кредитов с господдержкой – в ноябре 2019 г. доля банка на рынке выросла до 61%. Общая доля льготных продаж ВТБ с февраля 2018 года по ноябрь 2019 года достигла 33%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством финансов.

Всего с февраля 2018 года и по ноябрь 2019 года в рамках «Ипотеки с господдержкой» ВТБ провел более 13 тыс. ипотечных сделок более чем на 35,8 млрд рублей. При этом в ноябре ВТБ выдал 2,7 тыс. кредитов на 6,9 млрд рублей (данные указаны по отчету министерства, формируемому на основании запросов на субсидирование).

«Усилия государства направлены на повышение благосостояния российских семей, и доступная ипотека – один из ключевых факторов этой поддержки. ВТБ принимает активное участие во всех госпрограммах, включая «детскую» ипотеку. Они дают сотням тысяч российских семей реальную возможность улучшить свои жилищные условия. Сегодня ВТБ предлагает одну из лучших ставок по господдержке и простую схему перехода на госсубсидирование – только по одному документу», — прокомментировал Евгений Дячкин, руководитель департамента ипотечного и автобизнеса ВТБ.

Программа ипотеки с госсубсидированием была запущена в ВТБ в 2018 году. С апреля 2019 года банк снизил ставку до 5% годовых на весь срок кредитования. По таким же ценовым параметрам в рамках предложения клиентам доступно и рефинансирование.

«Ипотека с господдержкой» позволяет оформить льготный кредит для семей, у которых в период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2022 г. родился второй или последующий ребенок. Максимальная сумма займа в рамках программы – 12 млн рублей для Москвы и Московской области, 6 млн рублей – Санкт-Петербурга и Ленинградской области и в других регионах РФ. Первоначальный взнос составляет от 20%, срок – до 30 лет.

Кредит выдается на приобретение у застройщика готового или строящегося жилья. В сельских поселениях на территории Дальневосточного федерального округа также можно приобрести готовое жилье на вторичном рынке и жилые дома с земельным участком.

ИСТОЧНИК KP.RU