Владимирские спортсменки стали лучшими на первенство ЦФО по художественной гимнастике

15 Янв. 2020 2020-01-15T12:40:53+03:00

От региона, кроме сборной команды по групповым упражнениям юниорок, в соревнованиях приняли участие 10 гимнасток,

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Воспитанницы владимирской СШОР № 5 стали лучшими на первенстве ЦФО России по художественной гимнастике, которое проходило с 10 по 14 января в Орехово-Зуево.

Анна Николаева завоевала золотую медаль в личном первенстве среди участниц 2008-2009 годов рождения по 1 спортивному разряду. Анна включена в списки сборной команды России на 2020 год.

Сборная команда Владимирской области юниорок также завоевала первое место. Воспитанницы владимирской СШОР №5 Ксения Субботина, Александра Абашкина, Арина Захарова, Юлия Цибикова, Юлия Городилова и Розалина Бабич показали сложную и интересную программу, став по итогам выступления лучшими в многоборье групповых упражнений.

В общей сложности от Владимирской области, кроме сборной команды по групповым упражнениям юниорок, в соревнованиях приняли участие 10 гимнасток, выступавших в индивидуальном многоборье 1 разряда и КМС.

16 января победительницы турнира ЦФО отправятся в Москву на первенство России по художественной гимнастике.

ИСТОЧНИК KP.RU