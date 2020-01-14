2020-01-14T13:05:54+03:00
Общество

В Коврове открыли мемориальную доску в честь врача-околога Евгения Докорина

Выполнили её сотрудники Завода им. В.А. Дегтярёва.
Алексей СУХОВ
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фото предоставлено пресс-службой областной администрациифото предоставлено пресс-службой областной администрации
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В Коврове, в Центральной городской больнице, открыта мемориальная доска Евгению Докорину – заслуженному врачу России, выдающемуся врачу-онкологу, почётному гражданину города.

Врач высшей квалифицированный категории Евгений Михайлович Докорин проработал в системе здравоохранения Коврова более 30 лет. Он провёл свыше 4 тысяч операций с положительным клиническим результатом. Автор четырёх научно-практических работ, посвящённых редко встречающимся формам онкологических заболеваний. Более 20 лет посвятил педагогической деятельности, обучая студентов Ковровского медицинского колледжа.

Автор мемориальной доски – член Союза художников РФ Павел Раскин, выполнили её сотрудники Завода им. В.А. Дегтярёва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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