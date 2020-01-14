В Коврове открыли мемориальную доску в честь врача-околога Евгения Докорина

14 Янв. 2020 2020-01-14T13:05:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Коврове, в Центральной городской больнице, открыта мемориальная доска Евгению Докорину – заслуженному врачу России, выдающемуся врачу-онкологу, почётному гражданину города.

Врач высшей квалифицированный категории Евгений Михайлович Докорин проработал в системе здравоохранения Коврова более 30 лет. Он провёл свыше 4 тысяч операций с положительным клиническим результатом. Автор четырёх научно-практических работ, посвящённых редко встречающимся формам онкологических заболеваний. Более 20 лет посвятил педагогической деятельности, обучая студентов Ковровского медицинского колледжа.

Автор мемориальной доски – член Союза художников РФ Павел Раскин, выполнили её сотрудники Завода им. В.А. Дегтярёва.

ИСТОЧНИК KP.RU