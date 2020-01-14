В Камешковском районе на пожаре погибли двое человек

14 Янв. 2020 2020-01-14T10:52:50+03:00

Рядом с пожаром не оказалось водоема, и пришлось подвозить воду

Изменить размер текста: A A

13 января около 22 часов случился пожар в деревянном доме в деревне Дворики Камешковского района. В результате погибли двое человек.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области, тушение пожара было осложнено тем, что рядом с горящим домом не оказалось ни гидрантов, ни пожарного водоема. В итоге, воду пришлось возить из ближайшего источника в 800 метрах отсюда. Сам населённый пункт Дворики числится безводным. Полностью потушить пламя удалось лишь где-то через полчаса.

В ходе разборок завалов на месте сгоревшего дома (общая площадь пожара составила 80 квадратных метров) спасатели обнаружили тела двоих человек. Предварительно 30-летнего мужчины и 41-летней женщины. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём.

ИСТОЧНИК KP.RU