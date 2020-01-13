ВТБ Лизинг поставит «Белоруснефть-Сибирь» буровую установку

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:40:32+03:00

Изменить размер текста: A A

ВТБ Лизинг профинансировал приобретение компанией ООО «Белоруснефть-Сибирь» буровой установки производства ООО «Уралмаш НГО Холдинг». Сумма сделки составила 587,7 млн рублей. Оборудование планируется использовать для освоения нефтяных месторождений в районах Крайнего Севера.

Общий бюджет проекта составляет 839,6 млн рублей. ВТБ Лизинг профинансировал 587,7 млн из них, 217 млн в виде займа на оплату части аванса по договору лизинга предоставил Фонд развития промышленности, 34,9 млн составили собственные средства «Белоруснефть-Сибирь».

Буровая установка УРАЛМАШ БУ 6000/400 ЭК-БМЧ отвечает всем требованиям современных технологий на рынке бурения, имеет грузоподъёмность до 400 тонн и способна бурить скважины глубиной до 6 тысяч метров. Произвести монтаж и пусконаладку оборудования планируется в первом квартале 2020 года, ввести в эксплуатацию – во втором. Установка будет использована при реализации проектов на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

«ВТБ Лизинг активно работает с Фондом развития промышленности России и содействует реализации проектов, которые направлены на создание дополнительных рабочих мест в удаленных регионах нашей страны. При этом мы предоставляем максимально удобные условия клиентам в рамках финансирования при структурировании сделок, что является нашим приоритетом по стратегии Группы ВТБ», – отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор ВТБ Лизинг.

ИСТОЧНИК KP.RU