Пьяный ковровчанин избил знакомого и отобрал духи, еду и алкоголь
Житель Коврова 22 декабря обратился с заявлением в полицию. Он сообщил, что его избили и ограбили. Выяснилось, что мужчина познакомился с грабителем у одного из местных торговых центров. Два часа они пили алкоголь, а потом на пешеходном мосту на жд вокзале знакомый на него набросился, избил и отобрал еду, алкоголь, духи и банковскую карту, с которой потом снял 7 тысяч рублей. Полицейские злоумышленника нашли. По сообщению пресс-службы УМВД Владимирской области, им оказался 26-летний местный паренек. Он во всем сознался. Сейчас ковровчанин находится под подпиской о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU