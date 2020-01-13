Пьяный ковровчанин избил знакомого и отобрал духи, еду и алкоголь

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:32:05+03:00

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Житель Коврова 22 декабря обратился с заявлением в полицию. Он сообщил, что его избили и ограбили. Выяснилось, что мужчина познакомился с грабителем у одного из местных торговых центров. Два часа они пили алкоголь, а потом на пешеходном мосту на жд вокзале знакомый на него набросился, избил и отобрал еду, алкоголь, духи и банковскую карту, с которой потом снял 7 тысяч рублей. Полицейские злоумышленника нашли. По сообщению пресс-службы УМВД Владимирской области, им оказался 26-летний местный паренек. Он во всем сознался. Сейчас ковровчанин находится под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU