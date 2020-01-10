2020-01-10T10:21:03+03:00
Общество

"Ростелеком" предоставил единый номер для работы центра срочной социальной помощи жителям Владимирской области.

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Во Владимирской области заработал операторский центр благотворительного фонда «Близкие люди» с использованием единого федерального короткого номера «128» для принятия звонков о срочной социальной помощи от жителей Владимирской области. С городского телефона можно позвонить по короткому номеру 128, а с мобильного телефона по номеру 8-800-1008-128. Решение реализовано на базе «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» в рамках реализации регионального проекта «Территория общественной помощи».

Звонки на телефонный номер бесплатные как с городских, так и мобильных телефонов. Телефон многоканальный, поэтому ни один звонок не будет потерян, а время ожидания ответа оператора будет минимальным. Кроме того, поступившие звонки останутся анонимными, если только звонивший не попросит о физической защите.

Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:

«Тема семейно-бытового насилия - на пике обсуждаемости в обществе, и это не случайно. Как показывают опросы, 24 процента респондентов знают о применении физической силы (побои, удары) в семьях среди своего окружения, включая свою собственную. Номер от «Ростелекома» - это возможность бесплатно получить психологическую, юридическую и медиативную помощь на территории всей области. По бесплатному номер также можно проконсультироваться со специалистом, узнать адреса круглосуточных центров, где женщины, например, могут находиться вместе с детьми».

Елена Гаранина, заместитель директора Благотворительного фонда «Близкие люди»:

«Благодаря помощи и поддержке компании «Ростелеком» получил свое рождение уникальный проект по оказанию комплексной срочной социальной помощи для наших граждан. Помощь должна быть по-настоящему близкой, доступной и срочной – это требование сегодняшнего времени. Мы все должны объединить свои усилия, свои возможности и свои ресурсы для того, чтобы помогать тем, кто в силу различных обстоятельств действительно остро нуждается в помощи. Очень важно, что такая серьезная компания как «Ростелеком» первая поддержала наш проект, оценив всю важность работы, направленной на помощь людям и решению срочных социальных вопросов».

«Виртуальная АТС» представляет собой комплексную услугу, с помощью которой можно подключить до ста линий к одному номеру и включает набор таких полезных опций, как заранее записанное голосовое приветствие, мелодия во время ожидания, удержание вызова, определение номера, голосовая почта и другие. Подробную информацию об услуге можно найти на официальном сайте компании в разделе «Для бизнеса».

ИСТОЧНИК KP.RU

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"Ростелеком" предоставил единый номер для работы центра срочной социальной помощи жителям Владимирской области.