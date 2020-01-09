В Муроме руководитель сельхозпредприятия не платила зарплату 11 работникам
Завершено расследование уголовного дела в отношении директора муромской фирмы «Мечта плюс». По данным Следственного комитета, руководитель брала займы и вкладывала их в производство сельхозпродукции, а работникам зарплату не платила. С июля 2019 года до октября 11 сотрудников сидели без денег. Разрешить конфликт помогли следственные органы СК России.
В ходе следствия руководитель предприятия признала свою вину и добровольно выплатила задолженность, которая составила более 80 тысяч рублей.
Следователь направил дело в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования руководителя ООО «Мечта плюс» и назначении судебного штрафа.
ИСТОЧНИК KP.RU