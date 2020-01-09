В Муроме руководитель сельхозпредприятия не платила зарплату 11 работникам

9 Янв. 2020 2020-01-09T16:51:03+03:00

Без денег сотрудники сидели с июля по октябрь

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Завершено расследование уголовного дела в отношении директора муромской фирмы «Мечта плюс». По данным Следственного комитета, руководитель брала займы и вкладывала их в производство сельхозпродукции, а работникам зарплату не платила. С июля 2019 года до октября 11 сотрудников сидели без денег. Разрешить конфликт помогли следственные органы СК России.

В ходе следствия руководитель предприятия признала свою вину и добровольно выплатила задолженность, которая составила более 80 тысяч рублей.

Следователь направил дело в суд с ходатайством о прекращении уголовного преследования руководителя ООО «Мечта плюс» и назначении судебного штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU