2020-01-09T14:17:41+03:00
Общество

В Боголюбово откроются ясли

Принимать в них будут малышей с двух месяцев
Ирина Мальцева
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Торжественно откроют ясли-сад в поселке Суздальского района под Владимиром 10 января. Детский сад, рассчитанный на 108 дошколят, будет принимать малышей от двух месяцев до трех лет. Для таких карапузов откроют три группы. Еще две группы создадут для ребят старше трех лет. В областной администрации считают, что открытие нового детского сада в Боголюбово поможет полностью решить проблему с очередью детей в дошкольные учреждения. Кроме того, получить путевку в детский садик рядом с домом смогут и те дошколята, которые живут в поселке, но вынуждены ездить с родителями в садики Владимира.

ИСТОЧНИК KP.RU

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