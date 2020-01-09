Во Владимире выступит Полина Осетинская - «фортепианный вундеркинд»

9 Янв. 2020 2020-01-09T12:54:49+03:00

Она начала выступать с концертами с 8 лет

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Полина Осетинская прославилась еще в советское время как самая юная пианистка страны. Она начала учиться музыке в 6 лет, а в 8 уже давала сольные концерты, в том числе исполняла огромные по длительности произведения Баха наизусть. В 1987 году, когда Полине было 11 лет, состоялся её дебют в Большом зале Московской консерватории. Она сыграла концерт ля-мажор Моцарта с Камерным оркестром под управлением Георгия Ветвицкого.

Карьера юной талантливой пианистки не угасла по мере взросления, как это, увы, иногда бывает, а наоборот, дар Полины Осетинской продолжил развиваться и совершенствоваться. В 1998 году она экстерном окончила Санкт-Петербургскую консерваторию, а в 2000 году - ассистентуру-стажировку в МГК имени П. И. Чайковского у профессора Веры Васильевны Горностаевой.

Сейчас Полина Осетинская гастролирует по России и за рубежом и с сольными концертами, и с оркестрами. Она представляет публике нестандартные программы, включающие и классику, и современных композиторов.

Во Владимире Полина Осетинская выступит совместно с Губернаторским симфоническим оркестром под управлением Артема Маркина. Она исполнит Концерт ля минор для фортепиано с оркестром Роберта Шумана и Концерт ля минор для фортепиано с оркестром Эдварда Грига.

Концерт состоится 17 января, начало в 18:30. Цена билета – 400 рублей, льготный – (дети, студенты, пенсионеры) – 300.

Билеты можно приобрести в кассе Центра классической музыки по адресу: ул. Большая Московская, 28 (тел. 32-27-71, 32-63-65).

ИСТОЧНИК KP.RU