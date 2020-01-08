Число пострадавших в ДТП в Александрове выросло до 8 человек

8 Янв. 2020 2020-01-08T13:01:08+03:00

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Пресс-служба регионального УМВД уточняет, что число пострадавших в ДТП в Александрове, где 69-летний водитель «Хендай Гетц» врезался в «Хендай Солярис» под управлением 31-летнего жителя Карабаново, больше первоначально заявленного.

Напомним, авария случилась около дома №5 по улице Гагарина в Александрове днем 7 января, первоначально сообщало о пяти пострадавших. По обновленным данным, в результате ДТП пострадали 8 человек: водитель «Хендай Гетц», двое его пассажиров - женщины 1984 и 1955 годов рождения, а также водитель «Хендай Солярис» и четверо его пассажиров - женщины 1990 и 1959 года рождения . Также в аварии пострадали дети 2009 и 2011 годов рождения.

ИСТОЧНИК KP.RU