2020-01-05T12:46:38+03:00
Происшествия

Девушка из Вязников обманула столичных любителей животных

Мошенничеством она заработала почти тридцать тысяч рублей
Ирина Мальцева
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Двадцативосьмилетняя жительница Вязников знакомилась с жителями разных регионов в одной из соцсетей и предлагала свои услуги по перевозке животных, а также по продвижению страниц пользователей. Принимая заказы, она просила полностью оплатить услуги, переведя деньги на номера телефонов. Получив деньги, девушка, и не планировавшая ничего делать, просто переставала выходить на связь. Как установило следствие, горожанка успела пять раз обмануть жителей Москвы и области, Санкт-Петербурга, Краснодара и Белоруссии, получив в общей сложности двадцать восемь тысяч рублей. Сейчас дело по обвинении ее в мошенничестве направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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