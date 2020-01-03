2020-01-03T13:52:26+03:00
Политика

Инвестор, пообещавший восстановить "Лакинскую мануфактуру", избегает встреч с руководством области

Собственник предприятия Мамед Рагимов несколько раз не являлся на совещания, организованные обладминистрацией
Елена Масленникова
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Встреча губернатора и собственника "Лакинской Мануфактуры" Мамеда Рагимова состоялась только единождыВстреча губернатора и собственника "Лакинской Мануфактуры" Мамеда Рагимова состоялась только единождыФото: Елена Масленникова
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Напомним, депутат ЗакСобрания Андрей Маринин обвинил губернатора в том, что последний отказался встречаться с инвестором "Лакинской мануфактуры", готового якобы вложить в восстановление предприятия два миллиарда рублей. 6 декабря, в рамках рабочего визита Владимира Сипягина в Собинский район, встреча с хозяином "Лакинской мануфактуры" все-таки состоялась. На ней Мамед Рагимов заявил, что готов предоставить бизнес-план по реконструкции фабрики, но к сожалению, на совещания, неоднократно назначаемые руководством региона, он не являлся, сообщают в пресс-службе администрации области.

- На 16 декабря была назначена встреча с Мамедом Рагимовым в Москве для дальнейшего обсуждения вопросов реализации инвестпроектов, а 18 декабря должно было состояться совещание с участием Губернатора области. Инвестор и инициировавший вопрос о проблемах с реализацией данного проекта депутат ЗакСобрания Андрей Маринин не смогли принять участие в названных мероприятиях. Запланированная на 25 декабря встреча в Москве также не состоялась.

В связи с этим обладмистрацией в адрес инвестора было направлено письмо с просьбой подтвердить намерения о восстановлении фабрики. Напомним, на территории предприятия, кроме производственных площадей, находятся электростанция и котельная, которые снабжают жителей Лакинска теплом и электроэнергией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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