Владимирец получил 8 лет тюрьмы за убийство любовника жены

3 Янв. 2020 2020-01-03T12:07:18+03:00

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Инцидент произошел утром 31 марта 2019 года. Жена заявилась домой со своим 36-летним любовником. Супруг на тот момент был дома. Он стал предъявлять претензии обоим. Возник конфликт. Соперник вышел на лестничную площадку, однако муж его догнал и ударил ножом в спину. Мужчина умер в машине скорой помощи. Фрунзенский районный суд назначил осужденному наказание в виде 8 лет тюрьмы. Также ему придется выплатить 1 миллион рублей матери погибшего. У осужденного владимирца остались двое малолетних детей.

ИСТОЧНИК KP.RU