Владимирский биатлонист Алексей Слепов попал на кубок IBU

2 Янв. 2020 2020-01-02T13:27:37+03:00

Хотя по итогам "Ижевской винтовки" мог претендовать на кубок Мира

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Правление Союза биатлонистов России утвердило состав резервной сборной для участия в январских этапах Кубка IBU. По итогам "Ижевской винтовки" право участия в первых международных стартах 2020 года завоевал в том числе владимирский биатлонист Алексей Слепов.

Таким образом, он примет участие в январских этапах Кубка IBU. Напомни, что в январе пройдет два этапа турнира - четвертый в Словакии (10-12 января) и пятый в Польше (16-19 января). Кстати, Алексей Слепов по результатам Ижевской винтовки мог претендовать и вовсе на участие в Кубке мира. В заключительной мужской гонке на "Ижевской винтовке" - спринте на 10 км - Слепов занял второе место. Ранее он победил в первой спринтерской гонке на 10 км и в индивидуальной гонке на 20 км, выполнив тем самым критерии отбора в сборную России на этапы главного соревнования для биатлонистов.

Однако в сборной России в последнее время на Алексея Слепова рассчитывают слабо. Был даже момент, когда казалось, что его вовсе выведут из состава сборной.

ИСТОЧНИК KP.RU