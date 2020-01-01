Вице-губернатором по социальной политике Владимирской области станет профессор столичного медуниверситета

1 Янв. 2020 2020-01-01T12:31:39+03:00

Он был советником губернатора Нижегородской области

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В администрации Владимирской области появился новый вице-губернатор. На смену Марине Чекуновой, написавшей заявление по собственному желанию, придет новый вице-губернатор по социальной политике – профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова Сергей Шевченко.

Сергея Шевченко выбирали из 21 кандидата, помощь в выборе оказывала специальная комиссия, состоящая из общественников Владимирской области. В финальную часть конкурса прошли пять кандидатов: предприниматель Олег Артемов, заместитель главы Коврова по социальной политике Светлана Степанова, директор частной клиники Ирина Столярова, председатель объединения профсоюзов региона Надежда Сухарникова и Сергей Шевченко.

ИСТОЧНИК KP.RU