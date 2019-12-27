2019-12-27T10:48:30+03:00
Общество

Портфель привлечения ВТБ во Владимирской области превысил 40 млрд рублей

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По итогам девяти месяцев 2019 года ВТБ во Владимирской области увеличил портфель привлеченных средств физических и юридических лиц на 36%, до 40,3 млрд рублей. Кредитный портфель за тот же период вырос на 400 млн и на 1 октября 2019 года составил 28,6 млрд рублей.

Розничный кредитный портфель ВТБ во Владимирской области за три квартала увеличился на 22% и к 1 октября 2019 года достиг 14,6 млрд рублей. Наибольшая доля приходится на займы наличными – 7,5 млрд рублей, прирост за девять месяцев – 21%. Портфель ипотеки на отчетную дату составил 5,5 млрд рублей (+31% к уровню начала года), автокредитования – 842 млн рублей. Портфель привлеченных средств частных клиентов увеличился на 59% и на отчетную дату достиг 26,2 млрд рублей.

Кредитный портфель предприятий среднего и малого бизнеса за девять месяцев 2019 года увеличился на 6% и составил 14 млрд рублей. Наиболее значительно в его отраслевой структуре представлены компании торговли (28%), жилищного строительства (15%) и горнодобывающей промышленности и металлургии (13%). Объем заключенных кредитных соглашений в рамках программ господдержки по итогам трех кварталов 2019 года составил около 1 млрд рублей. Документарный портфель в сегменте СМБ по итогам трех кварталов этого года увеличился на 35% и превысил 1,4 млрд рублей.

Корпоративный ресурсный портфель ВТБ за девять месяцев 2019 года вырос на 6% и превысил 14 млрд рублей.

Исполняющий обязанности управляющего ВТБ во Владимирской области Игорь Серков отметил: «Динамичный рост портфеля привлеченных средств в отчетном периоде говорит о том, что и жители, и компании региона нам доверяют. Важно, что ВТБ выбирают не только по ценовым параметрам, но и по надежности, качеству сервиса, уровню экспертизы и удобству. Следуя стратегии банка, в своей работе мы делаем акцент на финансовой экспертизе, консультировании, внедрению персонализированных предложений. Для нас важно оставаться банком первого выбора для владимирцев, понимать их потребности, своевременно предлагать необходимые им банковские продукты и услуги».

ИСТОЧНИК KP.RU

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