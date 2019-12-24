2019-12-24T15:04:39+03:00
Общество

Конкурс СМИ «Ростелекома»: двухсотая работа поступила от журналиста из Владимира

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На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.

Двухсотой работой, зарегистрированной на сайте конкурса, стала публикация журналиста из интернет-издания «Призыв» (Владимирская область) Татьяны Даниловой «Мобильные телефоны в школе: забрать нельзя оставить», в которой автор изучает, как гаджеты могут стать частью образовательного процесса в школе. Татьяна также заявила другую свою работу – «Кибермошенники придумали новые способы обмана» - в специальную номинацию «Кибербезопасность».

«В конкурсе "Ростелекома" я участвую третий год подряд. Мне кажется он самый честный и позитивный из всех конкурсов, что я знаю. Тема цифровых технологий - кладезь для современного журналиста. В этой атмосфере мы живем, работаем, учимся. Но для меня "Ростелеком" - это не только конкурс, это также возможность встретиться с коллегами из разных СМИ. Вот, в том числе, и ради таких встреч я буду и дальше участвовать в конкурсе, чтобы вместе идти в цифровое будущее», - рассказала Татьяна Данилова.

В конкурсе «Вместе в цифровое будущее» могут принять участие представители любого зарегистрированного российского СМИ и блогеры, освещающие в своих публикациях темы телекоммуникаций, цифровизации, технологических трендов, инновационных решений и сервисов.

В этом году партнером конкурса выступает дочерняя компания корпорации NEC — АО «НЭК Нева Коммуникационные Системы». Главным призом для победителей федерального этапа конкурса станет поездка в Японию осенью 2020 года. Итоги регионального этапа конкурса будут подведены в мае 2020 года, федерального — в июне.

Сайт конкурса: www.smi.rt.ru. Официальный хештег конкурса: #eFuture.

ИСТОЧНИК KP.RU

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