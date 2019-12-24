Во Владимирской области разыскивают убийцу с ножом
Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту убийства 33-летней жительницы города Меленки. По версии следствия, утром 23 декабря 2019 года в подъезде жилого дома Иван Раззоренов 1982 года рождения набросился с ножом на бывшую жену. Потерпевшая - мать двоих детей - умерла до приезда медиков.
После убийства мужчина скрылся. Его объявили в розыск. Сейчас следователи и полицейские проводят мероприятия, направленные на задержание преступника, вооруженного ножом.
Если вы могли где-то видеть мужчину или у вас есть информация о нем, звоните:
8(49247) 2-10-18 – следственный отдел по городу Муром (с дислокацией в городе Меленки)
8(4922) 47-29-42 – отдел криминалистики следственного управления СК России
8(4922) 77-81-31, 8(49247) 2-28-10 – дежурная служба УМВД по Владимирской области и ОМВД по Меленковскому району.
ИСТОЧНИК KP.RU