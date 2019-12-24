2019-12-24T11:49:19+03:00
Происшествия

Во Владимирской области разыскивают убийцу с ножом

23 декабря он убил бывшую жену и скрылся
Валерия ПРОНИНА
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..Фото: Предоставлено пресс-службой Следственного комитета
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Следственный комитет по Владимирской области возбудил уголовное дело по факту убийства 33-летней жительницы города Меленки. По версии следствия, утром 23 декабря 2019 года в подъезде жилого дома Иван Раззоренов 1982 года рождения набросился с ножом на бывшую жену. Потерпевшая - мать двоих детей - умерла до приезда медиков.

После убийства мужчина скрылся. Его объявили в розыск. Сейчас следователи и полицейские проводят мероприятия, направленные на задержание преступника, вооруженного ножом.

Если вы могли где-то видеть мужчину или у вас есть информация о нем, звоните:

8(49247) 2-10-18 – следственный отдел по городу Муром (с дислокацией в городе Меленки)

8(4922) 47-29-42 – отдел криминалистики следственного управления СК России

8(4922) 77-81-31, 8(49247) 2-28-10 – дежурная служба УМВД по Владимирской области и ОМВД по Меленковскому району.

ИСТОЧНИК KP.RU

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