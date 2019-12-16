"Точмаш" снова выставил промплощадку на Северной и "Почайку" на продажу

СЕГОДНЯ 11:06 2019-12-16T11:06:27+03:00

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Владимирский завод "Точмаш", входящий в группу компаний ТВЭЛ корпорации "Росатом" снова выставил свою основную промышленную площадку на улице Северной и кафе "Почайку" на торги. Промышленный комплекс обойдется потенциальному покупателю в 1,9 миллиардов рублей, а кафе "Почайка" - в 65 миллионов рублей.

Отметим, что руководство "Точмаша" уже пыталось продать промплощадку и двухэтажное здание кафе как минимум три раза, но покупателей на активы предприятия не нашлось. С 2017 года основное производство владимирского завода было перенесено в Ковров.

Прием заявок от потенциальных покупателей промышленной площадки и брошенного кафе завершится 16 января 2020 года. Итоги конкурса подведут к концу первого месяца нового года.

ИСТОЧНИК KP.RU