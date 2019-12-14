2019-12-14T17:35:34+03:00
Общество

За 4 месяца во Владимире поймали больше 100 бездомных собак

Их направили на стерилизацию и передержку в приют «Атлант»
Алена Смирнова
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За четыре месяца с середины августа по начало декабря этого года, сообщает пресс-служба администрации города, во Владимире отловили 104 бродячих собаки. Они направлены на стерилизацию и передержку в приют «Атлант».

Всего специалисты по отлову бездомных животных совершили 141 выезд по жалобам горожан.

Если вы заметили стаю бродячих собак, которые, по вашему мнению, представляют опасность, звоните по телефону городского управления ЖКХ 53-31-32.

ИСТОЧНИК KP.RU

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