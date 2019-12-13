«ЭнергосбыТ Плюс» напомнил должникам Гусь-Хрустального, как оплатить за электроэнергию

СЕГОДНЯ 15:41 2019-12-13T15:53:27+03:00

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12 декабря специалисты АО «ЭнергосбыТ Плюс» с судебными приставами провели в городе Гусь-Хрустальный рейд по пяти адресам, где проживают «забывчивые» клиенты. В списке: новые дома на ул. Рязанской, аварийные муниципальные квартиры, частный сектор.

В городе на конец года суммарный долг всех абонентов - 20 млн рублей. За последние 11 месяцев от электроэнергии отключили около 600 должников, более трех месяцев не плативших за услуги энергетиков.

Задачи этого рейда: отключение электроэнергии злостным неплательщикам, установление фактов несанкционированного подключения, составление актов, которые подстегивают должников к своевременной уплате долга, но главное - это разъяснительная беседа с неплательщиками о возможностях мирного урегулирования сложившейся ситуации. “ЭнергосбыТ Плюс” предлагает заключить договор о реструктуризации долга и оплачивать его частями по составленному плану-графику.

Оказалось, что не все гусевчане знают о этой мере поддержки, а те, кто знает, не пользуются и продолжают накапливать долги. 170 тысяч рублей – такая сумма долга за электричество явно указывает на его нерациональное использование. Например, для обогрева квартиры обычной электроплиткой.

Ограничение подачи электроэнергии – это крайняя мера, когда испробованы иные способы влияния на потребителя услуги. Сначала «ЭнергосбыТ Плюс» уведомляет абонента о задолженности. Если долги накапливаются более 3 месяцев, неплательщика оповещают о возможных ограничениях за 30 дней. И только потом вводит режим ограничения предоставления услуги.

ИСТОЧНИК KP.RU