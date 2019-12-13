На Пекинке во Владимире появится еще один надземный переход

СЕГОДНЯ 11:07 2019-12-13T11:07:14+03:00

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Ночью 15 декабря Упрдор Москва-Нижний Новгород установит на Пекинке в черте Владимира второй за неделю надземный переход. Ведомство сообщает, что он появится на 14 километре трассы М7 "Волга" перед улицей Белоконской.

"С 02:00 до 04:40 движение по участку временно ограничат. Для безопасного проведения основных работ движение на участке приостановят с 03:00 до 03:40 часов. Объезд будет возможен через городские улицы", - сообщает пресс-служба управления трассой.

Отметим, ранее Упрдор Москва-Нижний Новгород установила надземный переход в районе рынка "Тандем".

ИСТОЧНИК KP.RU