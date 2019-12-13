ВТБ Лизинг увеличил выгоду для клиентов на приобретение в лизинг Mercedes-Benz VITO и Sprinter

СЕГОДНЯ 10:14 2019-12-13T10:14:54+03:00

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ВТБ Лизинг предлагает малотоннажные автомобили Mercedes-Benz на специальных условиях. Выгода для моделей VITO теперь достигает 16%, на фургоны Sprinter – 10%, на автобусы (модель Sprinter VS30 5 Extralong) – 8%. Акция действует до конца 2019 г.

ВТБ Лизинг работает с маркой Mercedes-Benz с 2012 года. За это время компания профинансировала приобретение почти 1300 малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz Viano, Vito, Sprinter, Sprinter Classic и Citan. При продаже машин компания оказывает лизингополучателю помощь со страхованием и постановкой автомобиля на учет в ГИБДД. Таким образом, приобретая машину в лизинг, юридическое лицо получает готовое к эксплуатации транспортное средство.

«Vito и Sprinter пользуются спросом в основном у клиентов, деятельность которых связана с внутригородскими и пригородными пассажирскими перевозками, а также с оптовой и розничной торговлей. Их выбор обусловлен, в том числе, широкими возможностями по переоборудованию кузова и установке дополнительного оборудования, а также наличием в автомобилях систем интеллектуального управления. Согласно стратегии ВТБ, мы стараемся предложить нашим клиентам самые выгодные условия на актуальные и современные модели. Для этого компания активно развивает сотрудничество с автопроизводителями и дилерами», - прокомментировал Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга ВТБ Лизинг.

ИСТОЧНИК KP.RU