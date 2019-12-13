19-летнего ковровчанина могут лишить свободы на 10 лет за наркотики

СЕГОДНЯ 09:44 2019-12-13T09:44:47+03:00

Он купил их через интернет и забрал в лесу

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Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя города Коврова. Его обвиняют в незаконном хранении наркотиков в крупном размере.

По данным УМВД по Владимирской области, 20 августа 2019 года парень через интернет заказал себе наркотики. После оплаты он забрал сверток в лесу. В этот же день его задержали сотрудники полиции, обнаружив в рюкзаке три пакетика.

Экспертиза показала, что молодой человек купил смесь, содержащую в составе мефедрон массой 6,16 грамма.

Материалы уголовного дела с обвинительным заключением переданы в суд. Ковровчанину может грозить до десяти лет лишения свободы со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU